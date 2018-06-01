توجيهات رئاسية تخص «الحديدة»

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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عقد الرئيس عبدربه منصور هادي،الاحد 24 يونيو/حزيران 2018م، اجتماعاً مع قيادة محافظة الحديدة، تزامناً مع استمرار معركة تحرير مدينة الحديدة من ميليشيا الحوثيين.

وبحسب وكالة «سبأ»، فقد حضر الاجتماع القيادات التنفيذية والامنية بمحافظة الحديدة بحضور المحافظ الحسن الطاهر ووكيل المحافظة وليد القديمي ومدير الأمن منير سليمان ووزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح ووزير المياة والبيئة الدكتور عزي شريم ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال.

وخلال الاجتماع وجه هادي ببذل الجهود المضاعفة من قبل قيادة المحافظة ومدراء الخدمات الأساسية بالتعاون مع المواطن وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين لتقديم الدعم اللازم لابناء المحافظة على المستوى الميداني واللوجستي والإغاثي والصحي وغيرها.