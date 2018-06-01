في أول تصريح له عقب فوزه .. أردغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم علي محسن الأحمر يعقد اجتماعا عسكريا رفيعا بحضور قائد قوات التحالف ويؤكد «النصر قاب قوسين» لانقاذ الحوثي.. «غريفيث» الى عدن الأربعاء المقبل استهداف ”الرياض“ بصاروخين باليستيين ودفاعات المملكة تسقطهما صحيفة لندنية تكشف سر انهيار مليشيا الحوثي في الحديدة توجيهات رئاسية تخص «الحديدة» الشرعية تواصل تقدمها في تعز وتحرر مواقع جديدة في أكبر هجوم لها منذ انطلاق عملية التحرير.. «ألوية العمالقة» تقترب من وسط مدينة «الحديدة» ومعارك ضارية جوار «الجامعة» والمليشيا تغلق الشوارع طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم لهذا السبب من هم المليارديرات الستة الذين دفعوا ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي
عقد الرئيس عبدربه منصور هادي،الاحد 24 يونيو/حزيران 2018م، اجتماعاً مع قيادة محافظة الحديدة، تزامناً مع استمرار معركة تحرير مدينة الحديدة من ميليشيا الحوثيين.
وبحسب وكالة «سبأ»، فقد حضر الاجتماع القيادات التنفيذية والامنية بمحافظة الحديدة بحضور المحافظ الحسن الطاهر ووكيل المحافظة وليد القديمي ومدير الأمن منير سليمان ووزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح ووزير المياة والبيئة الدكتور عزي شريم ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال.
وخلال الاجتماع وجه هادي ببذل الجهود المضاعفة من قبل قيادة المحافظة ومدراء الخدمات الأساسية بالتعاون مع المواطن وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين لتقديم الدعم اللازم لابناء المحافظة على المستوى الميداني واللوجستي والإغاثي والصحي وغيرها.