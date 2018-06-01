الشرعية تواصل تقدمها في تعز وتحرر مواقع جديدة

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد 24يوينو/حزيران2018م، سلسلة المرتفعات الجبلية في وادي "رسيان" بمنطقة البرح غربي محافظة تعز (وسط اليمن).
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري قوله " أن قوات الجيش أحرزت تقدماً منذ ساعات الصباح الأولى في مرتفعات وادي رسيان وأحكمت سيطرتها على عدد من الجبل المطل على الوادي الى جانب عدد من التباب".
وأكد المصدر ان عمليات الجيش تهدف لقطع خطوط الإمداد الأخيرة للمليشيا، والوصول الى خط الجراحي- تعز المار في مديرية مقبنة، لافتا الى ان مدفعية الجيش شاركت في العمليات وقصفت مواقع المليشيا في المرتفعات الجبلية المحيطة بوادي “رسيان”.
كما المصدر ان المعارك اسفرت عن تكبد المليشيا خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.