في أكبر هجوم لها منذ انطلاق عملية التحرير.. «ألوية العمالقة» تقترب من وسط مدينة «الحديدة» ومعارك ضارية جوار «الجامعة» والمليشيا تغلق الشوارع

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر محلية وسكان، الأحد 24 يونيو/حزيران 2018م، بأن «ألوية العمالقة تقترب من وسط مدينة الحديدة في أكبر هجوم منذ بدء انطلاق عملية التحرير).



وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، ان «معاوك ضارية تدور قرب جامعة الحديدة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات غربي وسط المدينة على الطريق الساحلي الذي يربط المطار بالميناء».

وبحسب المصادر فقد نشرت مليشيا الحوثي قوات إضافية في المدينة، مشيرة الى ان «المليشيا تواصل استحداث السواتر الترابية في شارع الربصة، بالقرب من جامعة الحديدة، اضافة إلى وضع حاويات».

وأكدت ان «الشارع تم اغلاقه امام حركة السيارات، واصبحت الحركة فيه مشلولة بالكامل»، موضحة ان «المليشيا اغلقت الشوارع المؤدية إلى ميناء الحديدة، ووضعت الحواجز بالطرقات».