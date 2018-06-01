طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم لهذا السبب

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قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم السبت إن مالكة مطعم في فرجينيا طلبت منها المغادرة لأنها تعمل مع الرئيس دونالد ترامب.
وأضافت ساندرز على الحساب الرسمي للمكتب الصحفي على تويتر: "الليلة الماضية طلبت مني مالكة مطعم (رد هن) في ليكسنجتون بفرجينيا المغادرة لأنني أعمل مع رئيس الولايات المتحدة وغادرت بهدوء".
وأضافت ساندرز: "أفعالها تتحدث عنها أكثر مما تتحدث عني. دائما ما أبذل كل جهدي لمعاملة الناس باحترام بمن في ذلك من أختلف معهم وسأستمر في فعل ذلك".
وتعرض المطعم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى العديد من الانتقادات تفاوتت بين الإيجابية والسلبية بسبب موقفه الرافض لاستقبال ساندرز.
وتضامنت مع ساندرز زميلتها في الخارجية هيثر نويرت التي كتبت على تويتر: "أنا آسفة لمعاملتك بهذه الطريقة".
وكان متظاهرون تهجموا من جهة اخرى الثلاثاء على وزيرة الأمن الداخلي كرستين نيلسن عندما كانت تتناول العشاء في مطعم مكسيكي بواشنطن.
وكان المحتجون يعبرون عن غضبهم لدفاعها عن سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي يعتمدها ترامب وأدت إلى فصل أكثر من ألفي قاصر عن أسرهم.