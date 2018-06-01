شابة تركية تعد أطول فتاة بالعالم ماذا فعلت في يوم الانتخابات

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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أدلت التركية “رميساء غلغي” والتي تعد أطول فتاة في العالم، اليوم الأحد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ولاية كرابوك شمالي البلاد.

وقالت غلغي في حديث للصحفيين عقب خروجها من مركزها الإنتخابي إنها تشعر بسعادة كبيرة لمشاركتها في هذه الانتخابات المهمة.

وبقامة بلغت 213 سنتيمترا، دخلت غيلغي موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2014 باعتبارها أطول فتاة في العالم تحت عمر 18 عاما.

وأوضحت غلغي أنها المرة الثالثة التي تدلي فيها بصوتها في الانتخابات.

وأعربت عن أمانيها في أن تتجاوز تركيا هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.