أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 38% من صناديق الاقتراع

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نتائج الانتخابات الرئاسية التركية، بعد فرز 38.7% من صناديق الاقتراع، فيما حل ثانياً مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول، الأحد 24 يونيو/حزيران 2018.

ومع فرز أكثر من ثلت الأصوات، حصل أردوغان حتى الآن على 57.2%، في حين حصل إنجه على 28.2%، فيما جاءت مرشحة حزب “الخير”، ميرال أكشنار بالمرتبة الثالثة، وحصلت على 7.5%. ومع فرز 19.4% من الانتخابات البرلمانية، تصدر تحالف “الشعب” الذي يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية النتائج، وحصل التحالف على 62.2%، فيما حصل تحالف “الأمة” الذي يضم أحزاب المعارضة على 27.5%، فيما ذهبت بقية الأصوات لأحزاب أخرى.