آخر الاخبار

في أول تصريح له عقب فوزه .. أردغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم علي محسن الأحمر يعقد اجتماعا عسكريا رفيعا بحضور قائد قوات التحالف ويؤكد «النصر قاب قوسين» لانقاذ الحوثي.. «غريفيث» الى عدن الأربعاء المقبل استهداف ”الرياض“ بصاروخين باليستيين ودفاعات المملكة تسقطهما صحيفة لندنية تكشف سر انهيار مليشيا الحوثي في الحديدة توجيهات رئاسية تخص «الحديدة» الشرعية تواصل تقدمها في تعز وتحرر مواقع جديدة في أكبر هجوم لها منذ انطلاق عملية التحرير.. «ألوية العمالقة» تقترب من وسط مدينة «الحديدة» ومعارك ضارية جوار «الجامعة» والمليشيا تغلق الشوارع طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم لهذا السبب من هم المليارديرات الستة الذين دفعوا ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي

أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 38% من صناديق الاقتراع

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 530

تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نتائج الانتخابات الرئاسية التركية، بعد فرز 38.7% من صناديق الاقتراع، فيما حل ثانياً مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول، الأحد 24 يونيو/حزيران 2018.

ومع فرز أكثر من ثلت الأصوات، حصل أردوغان حتى الآن على 57.2%، في حين حصل إنجه على 28.2%، فيما جاءت مرشحة حزب “الخير”، ميرال أكشنار بالمرتبة الثالثة، وحصلت على 7.5%. ومع فرز 19.4% من الانتخابات البرلمانية، تصدر تحالف “الشعب” الذي يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية النتائج، وحصل التحالف على 62.2%، فيما حصل تحالف “الأمة” الذي يضم أحزاب المعارضة على 27.5%، فيما ذهبت بقية الأصوات لأحزاب أخرى.

  
إقراء أيضاً
في أول تصريح له عقب فوزه .. أردغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم
حماس: شعبنا سيدفن المشاريع الأمريكية ويكسر الحصار
سنغافورة تعلن تكلفة قمة ترامب وكيم
ابنة صدام حسين تعلن عن وفاة أكثر المخلصين وفاء لوالدها ولحزب البعث من القيادات ال
ملايين الاتراك يقترعون في انتخابات تغيّر وجه تركيا
أردوغان: النظام الرئاسي ضروري لنكون ضمن العشرة الأوائل اقتصاديا في العالم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس