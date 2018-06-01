الجيش يلاحق الحوثيين في «رازح» بمعقلهم بصعدة ويأمن «الخط الدولي الرابط مع السعودية»

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تواصل قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي، اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران2018م، عملية تأمين المواقع التي حررتها يوم أمس في مديرية رازح غربي محافظة صعدة وكذا انتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية قبل دحرها.
وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد بن عبدالله العجابي للمركز الاعلامي للقوات المسلحة« أن قوات الجيش تواصل تمشيط وملاحقة جيوب المليشيات الانقلابية في جبال تويلق والفخيضة وقرية المسيلة بمديرية رازح، كما تعمل على تأمين الخط الدولي (رازح- المملكة العربية السعودية) الذي تم تحريره صباح اليوم ».
ولفت العميد العجابي إلى «أن مليشيات الحوثي الانقلابية خلفت مئات الألغام والعبوات متعددة الأنواع والأهداف، فيما تعمل الفرق الفنية التابعة لقوات الجيش على انتزاعها قبل استئناف القوات تقدمها في المنطقة».