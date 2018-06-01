سنغافورة تعلن تكلفة قمة ترامب وكيم

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قالت سنغافورة اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران الجاري، إنها أنفقت 16.3 مليون دولار سنغافوري (12 مليون دولار أمريكي) فقط على استضافة القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو مبلغ أقل مما ورد في تقارير سابقة وأثار غضب بعض مواطني سنغافورة.
وقالت وزارة الخارجية السنغافورية، إن معظم هذا المبلغ أنفق على التأمين دون تفاصيل.
وكان لي هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة، ذكر أن تكلفة القمة بلغت 20 مليون دولار سنغافوري، كما قال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان من قبل إن التكلفة تشمل الغرفة التي أقام فيها كيم بأحد الفنادق.
وأثارت تلك التقارير غضب بعض السنغافوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن أحد المعلقين قال إنه ثمن زهيد، مجد قيمة طبق أرز بالدجاج لكل مواطن، للإسهام في السلام الإقليمي.
وقال خبراء تسويق إن قيمة الدعاية لسنغافورة، بسبب عقد هذه القمة فيها، ربما تصل إلى عشرة أمثال التكلفة المدفوعة.
وقضى كل من دونالد ترامب وكيم جونغ أون ثلاثة أيام في سنغافورة، حيث عقدا قمتهما في 12 يونيو الجاري، وتعهد الزعيمان خلال القمة بالعمل على إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي وتحسين العلاقات.