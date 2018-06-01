إحداهن دخلت في صيدلية... غرائب أول يوم قيادة للسعوديات (صور وفيديو)

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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نشر عدد من المغردين على شبكات التواصل الاجتماعي، توثيقاً قالوا إنه حوداث للنساء السعوديات بعد إنفاذ قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

وذكر مغرد، أن أول حادث سجل في تمام الساعة 12:50 دقيقة أي بعد بدء سريان قرار القيادة بـ50 دقيقة.

فيما وثق مغرد آخر بمقطع فيديو حادث سير على الجسر المعلق بالرياض، ظهرت فيه سيدة بجوار إحدى السيارات المصدومة.

وصور مغرد آخر بالأحساء في الساعة 2:30 أول حادث انقلاب لسيدة سعودية في شارع الملك فهد، موضحاً أن الحادث تسبب باصطدام 6 سيارات وانقلاب سيارتها.

كما وصف أحد المغردين، حادث آخر بـ"الأغرب"، بعدما اقتحمت سيدة بسيارتها محل صيدلة.

جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ أمس السبت، 23 يونيو/حزيران، تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.