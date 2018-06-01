ابنة صدام حسين تعلن عن وفاة أكثر المخلصين وفاء لوالدها ولحزب البعث من القيادات العليا

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تداولت وسائل إعلام عراقية عديدة أنباء عديدة عن وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق في حقبة صدام حسين، عزة الدوري.
ونشرت صحيفة "أخبار العراق" بنسختها الإنجليزية، ومواقع عراقية عديدة إعلان نسبته إلى رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل يشير إلى وفاة عزة الدوري.
ونقل الموقع العراقي عن مصدر مقرب من محامي رغد صدام حسين، هيثم الهرش، قوله إنه تم تكليفه من قبل ابنة صدام ببعث رسالة تعزية إلى عائلة عزة الدوري، بعد وفاته.
وأوضح المصدر أن نائب صدام حسين توفي في إحدى مستفيات تونس، بعد صراع مع مرض في الدم، من دون أن يوضح طبيعة المرض ولا موقع المستشفى.
من جانبها، نفت رغد صدام حسين، التقارير التي تتحدث عن وفاة عزة الدوري، أو إرسالها رسالة تعزية إلى عائلة نائب صدام حسين.
وقالت في بيان وزع على وسائل الاعلان "لا يوجد هكذا تصريح صادر من قبلنا، والمحامي هيثم الهرش كان محاميا سابقا للسيدة رغد، وانتهى توكيله منذ زمن بعيد".
وكانت السلطات العراقية تبحث عن عزة الدوري طيلة السنوات السابقة، بعد مرور 15 سنة على سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد الغزو الأمريكي لبغداد عام 2003، ووجهت للدوري اتهامات عديدة بالضلوع في جرائم مع نظام صدام حسين، وتورطه في عمليات إرهابية.
وخرج عزة الدوري في أكثر من مقطع فيديو، كان آخره أبريل/نيسان الماضي في الذكرى الـ71 لتأسيس حزب البعث العراقي، موجها رسائل عديدة إلى العراقيين وعدد من الدول العربية.