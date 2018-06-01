الرئيس يوجه باعتماد موازنة للجهاز المركزي للرقابة

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الاحد، باعتماد موازنة الجهاز المركزي الرقابة والمحاسبة وفقا لموازنة العام 2014 ليقوم بممارسة مهامه المطلوبة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس صباح اليوم الأحد 24يوينو/حزيران2018م، بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
كما وجه قيادة الجهاز وفروعه بالعمل بوتيرة عالية لفضح شبكات المصالح لنهب المال العام والتي ايضا لازال يربطها علاقة منافع و مصالح ماديه مع القوى الانقلابية من خلال العبث بالموارد الايرادية والجمركية والضريبية والتهريب وحركة البضائع الغير قانونيه وغيرها من الاحتيالات الأخرى".
وأكد الرئيس على دور ومكانة الجهاز المركزي ومهامه الرقابية كسلطة علياء تابعة لرئاسة الجمهورية يمكنها ويعطي لها القانون الصلاحيات الكاملة في محاربة الفساد وكشف اوراقها امام الشعب وتعرية الأشخاص والجهات الفاسدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة بحقها.
وشدد على النزول الميداني ورفع تقارير مفصلة بذلك لوقف العبث ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومؤكدا على دعم قيادة الجهاز في رفع وتيرة نشاط مكافحة الفساد واستئصاله .