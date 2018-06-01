آخر الاخبار

في أول تصريح له عقب فوزه .. أردغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم علي محسن الأحمر يعقد اجتماعا عسكريا رفيعا بحضور قائد قوات التحالف ويؤكد «النصر قاب قوسين» لانقاذ الحوثي.. «غريفيث» الى عدن الأربعاء المقبل استهداف ”الرياض“ بصاروخين باليستيين ودفاعات المملكة تسقطهما صحيفة لندنية تكشف سر انهيار مليشيا الحوثي في الحديدة توجيهات رئاسية تخص «الحديدة» الشرعية تواصل تقدمها في تعز وتحرر مواقع جديدة في أكبر هجوم لها منذ انطلاق عملية التحرير.. «ألوية العمالقة» تقترب من وسط مدينة «الحديدة» ومعارك ضارية جوار «الجامعة» والمليشيا تغلق الشوارع طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم لهذا السبب من هم المليارديرات الستة الذين دفعوا ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي

فيسبوك.. ميزة جديدة تخبرك بـ”سر شخصي”

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 403

كشفت مواقع متخصصة في أخبار التكنولوجيا أن “فيسبوك” تختبر ميزة جديدة، تمكّن المستخدمين من معرفة عدد الساعات التي يقضونها على تطبيق التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا.

وحسب موقع “ماشابل”، فإن التطبيق سيمد مستخدميه بإحصاءات دقيقة عن توقيتات الدخول والخروج منه، بميزة تحمل اسم “وقتك على فيسبوك”.

ويعتقد أن الغرض من الميزة الجديدة هو تذكير المستخدمين بالحصول على قسط من الراحة لدى استخدام تطبيق “فيسبوك”، والحيلولة دون قضائهم أوقاتا طويلة عليه.

وحسب صور مسربة نشرها مطورون على مواقع التواصل، فإن الخاصية الجديدة تظهر عدد الدقائق التي يقضيها المستخدم على تطبيق “فيسبوك” خلال أسبوع، مع إمكانية تحديده سلفا على أن يرسل التطبيق إشعارا للمستخدم لدى انقضاء الوقت الذي حدده.

ولم ترد “فيسبوك” على طلبات للتعليق حول تحديثها، لكن هذه الخاصية تبدو متسقة مع السياسات الجديدة للشركة التي تهدف إلى تنظيم وقت المستخدمين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قدمت “غوغل” و”أبل” ميزات مشابهة تساعد المستخدمين على مراقبة الوقت الذي يقضونه على التطبيقات ومع هواتفهم الذكية.

إقراء أيضاً
بشرى سارة لمحبي نشر الفيديوهات علي إنستغرام
تحديث جديد من “إنستغرام” يهدد عرش “يوتيوب”
«فيسبوك» تتجه لإطلاق خاصية الاشتراك الشهري للمجموعات الحصرية
«آيفون» الجديد سيمتلك الميزة الأولى من نوعها حول العالم
«آيفون» الجديد يحتوي على تقنية مقاومة الماء
إنستغرام "تقتل" ميزة مثيرة انتظرها المستخدمون طويلا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس