عدن نت تبدأ مشوارها في اليمن بسرقة فاضحة ...ووزير الاتصالات يبشر اليمنيين باستمارة

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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يتم الترويج لشركة يهفو كل ابناء اليمن الى خدماتها ، لكنه حتى اللحظة لا يعرف شعارها او موقع الكتروني يتحدث عن خدماتها ، بل لا تمتلك الشركة العملاقة "عدن نت" اي صفحة على مواقع التواصل " فيسبوك او تويتر" ، حتى الشعار الذي تصدر الخلفية يوم تدشين الرئيس هادي لشركة كان شعارا مسروقا لاحد.الشركات الافريقية .

اليمنيون في مناطق الشرعية بدأوا علاقتهم مع عدن نت بشعار مسروق ومعلومات تتجاهل الشركة توثيقها وتقديمها لعملائها عبر موقعها موقعها او منصاتها الرسمية مما ولد انطباعا سلبيا عنها قبل ميلادها .

ومع كل هذا مضت الشركة في مناقشة قضايا لا يسمع بها ابا عبر الاعلام الرسمي حيث ناقش اليوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات المهندس لطفي باشريف، خلال اجتماعات عقدها مع عدد من الجهات المعنية، تسعيرة الخدمة الجديدة المقدمة من "عدن نت ".

وقالت وكالة سبأ، إنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى الخدمات الجديدة لتراسل المعطيات الخاصة بالبنوك والشركات العاملة في اليمن ، كما تم تحديد مواقع تقديم الخدمة والمبيعات في مراكز خدمات المشتركين في المؤسسة العامة للاتصالات.

وشدد الوزير باشريف، على تسهيل الإجراءات للمواطنين من أجل الحصول على الخدمة بطريقة بسيطة، وإنزال استمارة الحصول على الخدمة من موقع عدن نت الإلكتروني ، ( حتى اللحظة لا يظهر على الشبكة العنكبوتية اي موقع يتبع وزارة الاتصالات بهذا المسمى وانما مواقع اخبارية مستقله ) وتوفير الوقت بدلاً عن الذهاب إلى خدمات المشتركين. وأكد على ضرورة الالتزام بتقديم الدعم الفني للمواطنين على مدار الساعة، وحُسن التعامل مع المواطن اليمني