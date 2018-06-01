انتصارات عسكرية للجيش غرب تعز

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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تمكنت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الأحد 24يونيو/حزيران 2018م من السيطرة على مرتفعات وادي رسيان بمنطقة البرح غرب تعز وسط مواجهات عنيفة مع المليشيات وذلك لقطع خطوط الإمداد للأخيرة.

وقال مصدر عسكري لـموقع الجيش سبتمبر نت‘؛ أن القوات العسكرية أحرزت تقدماً منذ ساعات الصباح الأولى في مرتفعات وادي رسيان وأحكمت سيطرتها على عدد من الجبل المطل على الوادي إلى جانب عدد من التباب لتتواصل المواجهات بين الجيش والمليشيا بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة‘‘.

وشنت قوات اللواء السادس عمالقة التابعة للجيش الوطني قصفاً مكثفاً بالدبابات واسلحة الهاون على مواقع المليشيا بعد تقدمها في رسيان والسلاسل الجبلية القريبة ؛ في حين ترمي العملية العسكرية بحسب الجيش للوصول إلى خط الجراحي تعز المار بمديرية مقبنة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تقدمت اليوم من مفرق الوازعية ضمن عملية عسكرية من شأنها قطع خطوط إمداد المليشيات والتي تبعد عن مناطق سيطرته مسافة تقدر ما بين (10) إلى (15) كيلو ؛ وتأتي هذه العمليات بالتزامن مع تراجع المليشيا بالساحل الغربي ووصولاً إلى الحديدة.