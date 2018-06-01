بالاسماء .. الجيش يصفي 10 من قيادان ميليشيات الحوثي

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أعلن الجيش اليمني مقتل 10 قيادات ميدانية من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء.
وأوضح موقع «سبتمبر نت»، أن القادة القتلى هم: المدعو ماجد عبدالباسط الهادي وهو صهر المدعو أبوعلى الحاكم، وينتمي إلى عزلة ضحيان مديرية باقم بمحافظة صعدة، وعبدالخالق فهيد السيد، وأحمد محمد أحمد المحضار، وأحمد عبدالملك يحيى أبوطالب، وأبوسيف الأحمدي، وعلي علي العوش، وعنتر علي صغير الصعفاني، وهاشم العزي محمد إسماعيل المتوكل، وعاصم صالح علي الصباح، وعبدالله مفتاح محمد أبوصريمه.
وأفاد الموقع بأن المعارك أسفرت عن تحرير مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلو مترا تمتد من عقبىة القنذع مروراً بالجريبات والخط الأسفلتي وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية الملاجم.