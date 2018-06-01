الحوثيون يقتلون أحد مشرفيهم العسكريين ومصادر تكشف عن الاسباب

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 1449



أعدمت ميليشيات الحوثي يوم السبت أحد مشرفيها في الحديدة بسبب امتناعه عن القتال في جبهات الساحل الغربي.

وذكرت مصادر محلية وفقاً للإعلام العسكري للمقاومة المشتركة في الحديدة، أن ميليشيات الحوثي أعدمت عامر ثابت أحد قياداتها الميدانية أو ما يعرف بالمشرف في الحديدة؛ جرّاء رفضه القتال معهم في جبهة الساحل الغربي.

وقالت، إن دراجة نارية على متنها مسلحون حوثيون تعقبوا المشرف عامر ثابت وأطلقوا النار عليه في حي الغليل وسط الحديدة، وتركوه ينزف حتى فارق الحياة ، فيما قام طقم عسكري للميليشيات بأخذ الجثة لاحقاً الى مكان مجهول.

وفي واقعة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية باليمن أن ميليشيات الحوثي قتلت شاباً يوم السبت في محافظة الحديدة، بسبب رفضه السماح لهم بتفتيش هاتفه المحمول.

وأشارت إلى أن الحوثيين استحدثوا خلال الأيام القليلة الماضية حواجز ونقاط تفتيش في أحياء وشوارع فرعية في محافظة الحديدة تزامناً مع تقدم القوات المشتركة وسيطرتها على مطار المدينة.