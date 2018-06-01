الحكومة اليمنية تدين محاولة اغتيال «ابي أحمد»

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دانت الحكومة اليمنية، السبت 23 يونيو/حزيران 2018م، محاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الدكتور ابي احمد، أثناء إلقائه كلمة أمام تجمع لمؤيديه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مما أدى إلى مقتل رجل واحد وإصابة أكثر من130 شخص..
وفي بيان نشرته الوكالة الرسمية «سبأ»، أكدت الحكومة الشرعية رفضها لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية وعملية الإصلاحات في جمهورية إثيوبيا الصديقة .
وجددت الوزارة وقوفها إلى جانب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية ودعمها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية ودعمها للجهود التي يبذلها الدكتور ابي احمد للإصلاح والتنمية في بلاده .
وعبر البيان عن خالص التعازي لحكومة وشعب إثيوبيا الصديق ولأسرة الضحية متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.