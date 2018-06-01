مدرب تونس: هذه امكاناتنا وانتصار بلجيكا مستحق

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات

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أقر مدرب منتخب تونس نبيل معلول بأن فريقه يفتقر للإمكانات لمقارعة منتخب بلجيكا القوي، بعدما تجرع الفريق العربي هزيمة ثقيلة (5-2) أمام منافسه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم في روسيا اليوم (السبت).

وقال معلول في مؤتمر صحافي: «هذه امكاناتنا ويجب أن نواصل العمل ونطور أنفسنا. حتى في حال لم يفتتح المنتخب البلجيكي التسجيل من ركلة جزاء كان بوسعه التسجيل بطرق أخرى. كانت النتيجة ستكون أثقل لولا مهارة الحارس فاروق بن مصطفى».

وأضاف «المنتخب البلجيكي كان أفضل منا على جميع المستويات ويستحق انتصاره عن جدارة».

وبدأ منتخب تونس المباراة بشكل سيء، لتهتز شباكه مبكراً من ركلة جزاء بعد عرقلة صانع اللعب إيدن هازارد، وسددها صانع لعب تشيلسي الانكليزي بنجاح بعد ستة دقائق من البداية.

وعزز المهاجم روميلو لوكاكو تفوق منتخب بلجيكا المرشح للمنافسة على لقب كأس العالم بعد انفراده بالحارس في الدقيقة 16.

وقلص الظهير الأيمن ديلان برون الفارق لتونس من ضربة رأس بعد دقيقة، قبل أن يغادر أرض الملعب للاصابة، لكن الفريق اكتوى مرة جديدة بنار أخطائه الدفاعية.

وأخفق الظهير الأيسر علي معلول في تشتيت الكرة، ليستغلها هجوم منتخب بلجيكا لينفرد لوكاكو بالحارس ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل دفاع تونس أداءه المهتز في الشوط الثاني، لتقبل شباكه هدفين آخرين بواسطة هازارد والبديل ميشي باتشواي، قبل أن يقلص وهبي الخزري الفارق باحراز الهدف الثاني لتونس قبل النهاية.

وتملك تونس، التي لم تحصد أي نقطة عقب مباراتين والتي مددت سجلها الذي يشمل عدم الفوز في أي مباراة بكأس العالم على مدار 40 عاما إلى 13 مباراة، فرصة نظرية للعبور لدور 16 من خلال حصد ثلاث نقاط.

وكان منتخب بلجيكا الأفضل وبدا أخطر في كل هجمة تقريباً، لكنه تلقى مساعدة جادة، بسبب اهتزاز دفاع المنافس في بعض الأحيان وعدم وجود رقابة من لاعبيه، فيما افتقد منتخب تونس الذي خسر مباراته الأولى أمام انكلترا (2-1) للفكر الهجومي.

وتابع معلول «لامونا عندما دافعنا أمام انكلترا، وعندما هاجمنا بلجيكا عوقبنا، لامتلاكه لاعبين رائعين مثل لوكاكو وهازارد ودي بروين وميرتنز».

وأكد «تفصلنا مسافة طويلة عن المستوى العالي، ويجب أن نعمل كثيرا ونغير من نمط حياتنا ونوعية التمارين والدراسة. حسب رأيي يجب انتظار جيلين آخرين للوصول للمستوى العالي لكرة القدم التي تتميز بالسرعة والقوة البدنية والانضباط الخططي، ويجب على البلدان العربية أن تمنح الفرصة للاعبين للاحتراف في سن صغيرة».

وقدم معلول اعتذاره قائلا «اعتذر للشعب التونسي الذي عاش على حلم جميل لمدة عام».