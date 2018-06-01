الحكومة اليمنية تدين محاولة اغتيال «ابي أحمد» الامارات تتمسك بانسحاب غير مشروط للحوثيين من الحديدة والتحالف يتحدث عن ”عملية عسكرية خاطفة“ مدرب تونس: هذه امكاناتنا وانتصار بلجيكا مستحق موريسمو أول امرأة تتولى قيادة الفريق الفرنسي في كأس ديفيز سوق المال السعودية تشهد صفقات بيع لجني أرباح المكسيك على أعتاب دور 16 بفوزها على كوريا الجنوبية تعرف على سبب دخول مباراة تونس وبلجيكا تاريخ المونديال «مصافي عدن» تعلن مناقصة لشراء مشتّقات نفطية أردوغان: النظام الرئاسي ضروري لنكون ضمن العشرة الأوائل اقتصاديا في العالم المانشافت ينتزع فوزا صعبا من السويد ويرد : المستحيل ليس المانيا
أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، (السبت) ان اميلي موريسمو المصنفة الاولى على العالم سابقا ستصبح أول امرأة تقود الفريق الفرنسي في كأس ديفيز، خلال العامين المقبلين.
وأضاف الاتحاد الفرنسي على «تويتر» ان موريسمو ستحل بديلة ليانيك نواه بطل فرنسا السابق كابتن للفريق في البطولة المخصصة لفرق الرجال.
ونالت موريسمو (38 عاما) ألقاب فردي السيدات على صعيد البطولات الاربع الكبرى، وتحديدا في استراليا المفتوحة وويمبلدون.
وتولت تدريب مجموعة من اللاعبين الكبار أمثال اندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا.
وسيتولى جوليان بنيتو تدريب الفريق الفرنسي المشارك في بطولة كأس الاتحاد لفرق السيدات بدلا من نواه.
ونالت فرنسا لقب كأس ديفيز العام 2017 للمرة الأولى خلال 16 عاما.