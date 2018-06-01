موريسمو أول امرأة تتولى قيادة الفريق الفرنسي في كأس ديفيز

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات

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أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، (السبت) ان اميلي موريسمو المصنفة الاولى على العالم سابقا ستصبح أول امرأة تقود الفريق الفرنسي في كأس ديفيز، خلال العامين المقبلين.

وأضاف الاتحاد الفرنسي على «تويتر» ان موريسمو ستحل بديلة ليانيك نواه بطل فرنسا السابق كابتن للفريق في البطولة المخصصة لفرق الرجال.

ونالت موريسمو (38 عاما) ألقاب فردي السيدات على صعيد البطولات الاربع الكبرى، وتحديدا في استراليا المفتوحة وويمبلدون.

وتولت تدريب مجموعة من اللاعبين الكبار أمثال اندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا.

وسيتولى جوليان بنيتو تدريب الفريق الفرنسي المشارك في بطولة كأس الاتحاد لفرق السيدات بدلا من نواه.

ونالت فرنسا لقب كأس ديفيز العام 2017 للمرة الأولى خلال 16 عاما.