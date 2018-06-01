سوق المال السعودية تشهد صفقات بيع لجني أرباح

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات

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تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في «سوق المال السعودية» (تداول) في آخر 5 جلسات، إثر تراجع الطلب عليها نتيجة عمليات بيع لجني أرباح، بعدما تخطى المؤشر مستوى 8400 نقـــطة قبل عـــطلة عيد الفطر المـــــــبارك للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2015 عندما سجّل 8437 نقطة، في وقت يتوقع أن تشهد أســـعار الأســـهم والمؤشر تحسناً خلال الجلسات المقبلة بعد إعلان «إم أس سي آي» (MSCI) المزود العالمي للمؤشرات نهاية الأسبوع الماضي، انضمام «تداول» إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة.

وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي منخفضاً 1.65 في المئة ليسجل 8206.40 نقطة، في مقابل 8344.39 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق للعطلة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ بداية السنة إلى 13.7 في المئة مقارنة بإغلاق السوق نهاية العام الماضي البالغ 7226 نقطة.

ومن أصل 185 شركة جرى تداول أسهمها، ارتفعت أسعار أسهم 74 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 106 شركات، واستقرت أسهم 5 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.961 تريليون ريال (523 بليون دولار) بخسارة قدرها 32 بليون ريال (8.6 بليون دولار) نسبتها 1.61 في المئة.

وسجّلت السوق تراجعاً في معدلات الأداء مقارنة بالأسبوع السابق، إذ هبطت السيولة المتداولة 40 في المئة إلى 11.87 بليون ريال (3.2 بليون دولار)، وانخفضت كمية الأسهم المتداولة 38 في المئة إلى 486 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 24 في المئة إلى 351 ألف صفقة في مقابل 462 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 19 في المئة إلى 1385 سهماً.

وخالفت 7 قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها، كان أكبرها صعوداً مؤشر الطاقة المرتفع 3 في المئة إلى 5042 نقطة، تلاه مؤشر التأمين بارتفاع نسبته 0.76 في المئة إلى 4223 نقطة، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية المرتفع 0.46 في المئة، تبعه مؤشر الرعاية الصحية بزيادة نسبتها 0.40 في المئة، فيما سجل مؤشر الصناديق العقارية المتداولة أقل زيادة نسبتها 0.17 في المئة.

في المقابل، تراجعت مؤشرات 13 قطاعاً، وسجل مؤشر السلع طويلة الأجل أكبر خسارة، إذ انخفض 4.23 في المئة، تلاه مؤشر إنتاج الأغذية الخاسر 3.32 في المئة من قيمته، ثم مؤشر الاتصالات الهابط بنسبة 3 في المئة.

وسجل مؤشر الأدوية رابع أكبر خسارة نسبتها 2.92 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر العقارات 2.42 في المئة، تلاه مؤشر المرافق العامة بخسارة نسبتها 2.40 في المئة. وحقق مؤشر المصارف ثامن أكبر خسارة في السوق بلغت 2.10 في المئة، فيما فقد مؤشر المواد الأساسية 1.07 في المئة من قيمته، وسجّل مؤشر الاستثمار والتمويل أقل خسارة نسبتها 0.51 في المئة.

وفي نهاية تـــعاملات الأسبوع الماضي، واصل سهم «ســـابك» تـــصدره السوق لجهة السيولة المتداولة للأسبوع الرابع على التوالي، بعد تداول أسهم قيمتها 1.6 بليون ريال نسبتها 14 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 12.7 مليون سهم شكلت 2.6 في المئة من الكمية المتداولة، تراجع سعره خلالها بنسبة 0.63 في المئة، إلى 126 ريالاً.

وحقق سهم «دار الأركان» أكبر كمية متداولة في السوق، بلغت 93 مليون سهم، نسبتها 19 في المئة من الكمية المتداولة، حقق بها ثالث أكبر سيولة متداولة، بلغت 1.05 بليون ريال نسبتها 9 في المئة، ارتفع سعره خلاها 1.62 في المئة إلى 11.32 ريال.

وحلّ سهم «الإنماء» ثانياً لجهة السيولة المتداولة التي بلغت 1.26 بليون ريال نسبتها 11 في المئة، حقق بها السهم ثاني أكبر كمية متداولة بلغت 59 مليون سهم، نسبتها 12 في المئة من الكمية المتداولة، هبطت بسعره 1.11 في المئة، إلى 21.30 ريال.

وتصدر سهم «العالمية» قائمة الأسهم الرابحة في السوق، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 11.44 في المئة، وصولاً إلى 32.15 ريال، جاءت من تداول 783 ألف سهم، تلاه سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 11 في المئة، إلى 15.94 ريال.

وسجل سهم «السريع» أكبر خسارة، نسبتها 19.55 في المئة، هبوطاً إلى 14.98 ريال، تلاه سهم «سايكو» بخسارة 15.68 في المئة، هبوطاً إلى 14.84 ريال، من تداول 642 ألف سهم.