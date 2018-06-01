المكسيك على أعتاب دور 16 بفوزها على كوريا الجنوبية

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات

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فازت المكسيك (2-1) على كوريا الجنوبية، بفضل ركلة جزاء نفذها كارلوس فيلا وهدف رائع من خافيير هرنانديز لتصبح على أعتاب التأهل لدور 16 في كأس العالم لكرة القدم اليوم (السبت).

وتقدمت المكسيك، التي حققت مفاجأة بالفوز على ألمانيا حاملة اللقب في افتتاح جولات المجموعة السادسة، في الدقيقة 26 عبر فيلا بعد ركلة جزاء احتسبت عندما لمس جانغ هيون سوو الكرة بيده.

وأضاف هرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد إنهاء رائع لهجمة مرتدة، بينما أعاد سون هيونغ مين الكوريين للقاء بتقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

ورفعت المكسيك رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين، بينما لا تملك كوريا الجنوبية أي نقطة ولها فرصة ضعيفة في الصعود من الناحية الحسابية.

وستلتقي ألمانيا التي لا تملك أي نقطة مع السويد صاحبة ثلاث نقاط في وقت لاحق اليوم.