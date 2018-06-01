تعرف على سبب دخول مباراة تونس وبلجيكا تاريخ المونديال

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سجل قائد منتخب بلجيكا إيدن هازارد رقما قياسيا جديدا في كأس العالم عندما أحرز الهدف الأول في شباك تونس، السبت، بالمباراة التي جمعت المنتخبين في افتتاح الجولة الثانية من المجموعة السابعة.
وحمل اللقاء الرقم 27 في المونديال الذي تستضيفه روسيا، والذي بات أول نسخة في التاريخ تنتهي أول 27 مباراة منه دون أي تعادل سلبي، كأطول سلسلة مباريات متتالية تشهد أهدافا منذ نشأة البطولة عام 1930.
وجاء هدف هازارد من ركلة جزاء تسبب بها اللاعب ذاته، بعد 5 دقائق من انطلاق المباراة.