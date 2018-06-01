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«مصافي عدن» تعلن مناقصة لشراء مشتّقات نفطية

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
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أعلنت شركة «مصافي عدن» (جنوب اليمن) مناقصة لشراء مشتقّات نفطية لتموين محطّات الكهرباء بمادتي الديزل والمازوت، على ألا تكون من مصدر إيراني. وتضمّنت المناقصة شراء 62 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألفاً من مادة المازوت.

وأكدت الشركة في بيان أن فتح المظاريف «سيتم في مبنى الإدارة المركزية للشركة في الأوّل من تموز (يوليو) المقبل».

واشترطت «مصافي عدن» أن تقدّم العروض بالدولار لكل طن من الشركات المؤهلة لديها وبسعر ثابت، وأن تشمل العروض إيصال كميات الديزل والمازوت إلى خزّانات الشركة.

وشدّدت على أن «يتحمّل مورّد الشحنة أي متطلّبات مالية حكومية أو متعلّقة بالضرائب المحلية والجمارك أو أي التزامات مالية أخرى».

وتعهدت «مصافي عدن»، «تسديد قيمة الشحنة خلال شهر بعد ضخّ الكمية إلى خزّانات الشركة».

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