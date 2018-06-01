أردوغان: النظام الرئاسي ضروري لنكون ضمن العشرة الأوائل اقتصاديا في العالم

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شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أهمية الانتقال إلى النظام الرئاسي، لتصبح تركيا ضمن أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي ،يوم السبت 23يونيو/حزيران2018م، خلال تجمع جماهيري لحزبه "العدالة والتنمية" في منطقة "أفجيلار" بمدينة إسطنبول، حسب ما جاء بوكالة الأناضول.
وأوضح أردوغان أنه بفضل النظام الجديد ستصعد تركيا نحو مصاف الدول المتقدمة، وستكون ضمن العشرة الأوائل اقتصاديا في العالم.
وأضاف "سنحقق قفزة في البلاد من خلال تخليصها من البيروقراطية، ولهذا فتغيير نظام الحكم (من برلماني إلى رئاسي) ضروري".