بريطانيا تلوح بهجمات صاروخية تستهدف دبي

السبت 23 يونيو-حزيران 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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حذرت بريطانيا، السبت 23 يونيو/حزيران 2018م، كافة رعاياها مما ووصفته بأنه سيكون استهداف صاروخي محتمل على دبي ومدن إماراتية عديدة.



ونشرت الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي، تحذيرا أمنيا لكافة رعاياها في الإمارات، ومن ينوون زيارة دبي وباقي المدن الإماراتية، عنوته باسم "تحديث وقائعي عن الصواريخ المحتملة".



وقالت الخارجية في تحذيرها إنه من المرجح أن ينفذ الإرهابيون هجمات في الإمارات العربية المتحدة، وطالبتهم بالنظر إلى قسم الإرهاب، لمعرفة طبيعة التهديدات الإرهابية على الإمارات.



وأوضحت أن الإرهابيين يصدرون بيانات تهدد بتنفيذ هجمات في منطقة الخليج، وتشمل هذه الإشارات للهجمات على المصالح الغربية، بما في ذلك المجمعات السكنية والعسكرية والنفطية والنقل والمصالح الجوية، فضلا عن الأماكن المزدمة، بما في ذلك الفنادق والشواطئ ومراكز التسوق والمساجد.



وأوضحت أن هناك نحو 1.5 مليون بريطاني يزورون الإمارات كل عام، ومعظم تلك الزيارات خالية من المتاعب حتى الآن.



وسبق ان وهددت ميلشيات الحوثي الانقلابية دولة الإمارات التي تشارك ضمن قوات التحالف العربي في اليمن بشن هجمات صاروخية على مدن إماراتية.

وتسعى بريطانيا للضغط على الامارات للتراجع عن اقتخام مدينة الحديدة وتحرير مينائها الاستراتيحي من ميليشيا الحوثي.