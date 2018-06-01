نائب وزير التعليم يتفقد اوضاع الطلاب اليمنيين في العاصمة الماليزية

السبت 23 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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زار وفد من وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد الوصابي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمعية رئيس جامعة تعز محمد الشعيبي، اليوم السبت 23يوينو/حزيران2018، الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية في ماليزيا.

وخلال الزيارة عقد الوفد اجتماع بطاقم الملحق الثقافي بحضور الملحق الثقافي الدكتور عبدالله الذيفاني، لمناقشة الأوضاع الدراسية لمبتعثي وزارة التعليم العالي والجامعات والجهات الأخرى البالغ عددهم أكثر من800 طالب وطالبة يدرسون في مختلف الجامعات الماليزية.

واستعرض الاجتماع ما قدمته الملحقية الثقافية من خدمات للطلاب، كما تم النقاش حول ما تم انجازه من صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في ماليزيا والاطلاع على مشاكلهم.

كما تم النقاش سبل تعزيز مجالات التعاون المشتركة مع الجامعات الماليزية لما يخدم الطلبة المبتعثين وتحصيلهم العلمي عطفا على توجيهات القيادة السياسية والحكومة اليمنية.