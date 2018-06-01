حملات تجنيد إجباري للاطفال في ذمار ومصادر تكشف 3 معسكرات تدريبية في المحافظة

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أفادت مصادر محلية، السبت 23 يونيو/حزيران 2018م، بأن مليشيا الحوثي في محافظة ذمار (وسط اليمن)، لجأت مؤخرا إلى تنفيذ حملة تجنيد إجبارية مكثفة للأطفال في عدد من قرى ومديريات المحافظة.
وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، أن «مليشيا الحوثي تقوم بإرغام مئات الأسر على تجنيد أطفالها وإجبار المشائخ والأعيان الموالين لهم على تسجيل الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال، تزامناً مع الانهيارات المتسارعة في صفوف الجماعة».
وأوضحت المصادر أن «مليشيات الحوثي تأخذ الأطفال وتذهب بهم إلى معسكرات تدريب واقعة في أطراف المدينة ومن ثم تنقلهم باطقم عسكرية إلى مختلف الجبهات».
وأكدت المصادر أن «من أشهر المعسكرات التي تستقبل الأطفال للتدريب، معسكر العوش في منطقة يعر بمديرية مغرب عنس، ومعسكر الحقل في جبل الشرق - آنس منطقة جارف، ومعسكر القدس شرق مديرية الحداء».
وذكرت المصادر أن «مخاوف كبيرة يعيشها الأهالي والسكان في محافظة ذمار نتيجة الحملات المتزايدة من إرغام أبنائهم بالقوة على الذهاب للقتال في صفوف الجماعة».