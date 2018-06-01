لليوم الثاني على التوالي .. قوات الجيش تواصل تقدمها في لحج

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت 23يونيو/حزيران2018م، في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج (جنوب اليمن).
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله "إن قوات الجيش المرابطة في جبهة السحر وطور الباحة تمكنت، اليوم السبت، من تحرير عدد من المناطق وصولاً إلى مستوصف سوق الخميس جنوبي مديرية القبيطة".
وأوضح المصدر أن قوات الجيش تواصل التقدم شرقي مديرية القبيطة، حيث تمكنت، اليوم، من تحرير مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح والتحمت بجبهة العمالقة في سوق الخميس، حيث ستتحرك جميع القوات نحو تحرير مناطق المرابحة.
وذكر المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وفرار جماعي لعناصر المليشيات الانقلابية نحو مناطق المرابحة التي تتجه القوات صوبها لتحريرها.