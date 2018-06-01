الرئيس هادي يلتقي بقيادات اماراتية في عدن

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التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، السبت 23 يونيو/حزيران 2018م، بقيادات أمنية وعسكرية اماراتية، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوب اليمن).
وبحسب وكالة «سبأ»، فإن الرئيس هادي، التقى رئيس لجنة الشرطة من وزارة الداخلية الإماراتي، وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.
وقالت الوكالة أنه خلال اللقاء تم التنسيق ومناقشة الأعمال المستقبلية الداعمة المقدمة من الأشقاء في الإمارات لتطوير ودعم الأمن العام في محافظة حضرموت.
واشارت إلى أن رئيس لجنة الشرطة الاماراتية، استعرض الخطة الموضوعة لتأهيل الأمن العام بمحافظة حضرموت في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.