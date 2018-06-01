صحفي جنوبي ينشر غسيل المجلس الانتقالي وكل فلول الفشل والعقليات القروية .. ويشير الى مارب وأهلها

السبت 23 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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أعترف الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق الذي صفق حينا من الدهر للمجلس الانتقالي الجنوبي وشجع كل فلول المناطقية الجنوبية ان كل الدعوات المناطقية والعنصرية وكل خطاب الكراهية الذي قدمته تلك القيادات الجنوبية التي كانت تختبئ حول مسمى "القضية الحنوبية" قد قاد الجنوب الى الهاوية والفشل والغوغائية .

حيث قال بن لزرق "من يطوف بعدن اليوم يدرك حجم العبث الذي مارسته العقلية القروية "الميليشاوية" بعدن طوال 3 سنوات .

وأضاف نادما "ثلاث سنوات من الفشل والشعارات والممارسات الفاشية العنصرية الفاشية لم نشاهد إلا توسعا للعنصرية والمناطقية والفشل والشعارات الغوغائية والتظاهرات واللافتات بالشوارع التي تتحدث عن الاوهام.

واضاف محذرا " طوال ثلاث سنوات من الفشل على كافة الأصعدة في عدن تستوجب وقفة جادة وحقيقية من الرئيس عبدربه منصور هادي وادارته تجاه هذه المدينة . وعلى سبيل المقارنة لادارك الفرق قال بن لزرق " سلم الرئيس هادي مأرب لاهلها وقال لهم انطلقوا وفعل كذلك مع اهل حضرموت وابين وغيرها من المحافظات ،وسلمت "عدن" لاصحاب الشعارات الكاذبة والمشاريع القروية الفاشلة وهاهي "عدن" تئن وتعاني من التعطيل والتخريب المتعمد . وخاطب الصحفي الجنوبي كل القيادات الجنوبية وفي مقدمتهم عيدروس الزبيدي وبن بريك وغيرهم بقوله "سلمتهم "عدن" يافخامة الرئيس لكنهم اثتبوا أنهم ليسوا رجال دولة ولن يكونوا إلا ميليشيات .

كما طالب الرئيس هادي بوضع حد لما اسماه الفوضى الحاصلة في الجنوب والاسراع بتعيين محافظ جديد لعدن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تعطيل مهام المحافظ .

وفي يقضته الجديدة طالب بن لزرق من الشارع الجنوبي ان تنتفض ضد هذه العقلية القروية المناطقية التي عطلت كل شيء بعدن واستباحت كل شيء . وقال مضت ثلاث سنوات من الخرط والاكاذيب والفشل والغوغائية وزرع الاحقاد والكراهية يجب ان ترحل ويجب ان تبدأ مرحلة البناء والتعمير والمحبة والتسامح . واكد ان المشروع "القروي" المتخلف في "عدن" قد فشل ولانريد له ان يستمر لان استمراره دمار وخراب. مشروع دمر كل شيء خرب كل شيء ولم ينتج إلا الشعارات .

ومضى الكاتب في مقاله قائلا " "عدن" لن تكون اقل شأنا من مأرب وغيرها من المحافظات .. اتركوا "عدن" تتنفس ، عودوا إلى طبولكم ، عودوا إلى منصاتكم .. الدولة شيء أخر.. افعلها ياهادي الناس تريد عجلة حياتها ان تتحرك.. وليرحل الفشل القروي إلى الجحيم.