تونس تتلقى هزيمة قاسية من بلجيكا

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خسر منتخب تونس أمام نظيره البلجيكي بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم في روسيا، في حين وضع المنتخب البلجيكي قدما في الدور الثاني (دور الستة عشر).
وحسمت المباراة للمنتخب البلجيكي بثنائية من كل من إيدين هازارد وروميلو لوكاكو، الذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف متساويا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة هدافي البطولة، كما أضاف البديل ميشي باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا.
ورفع المنتخب البلجيكي رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإنجليزي، الذي يلتقي منتخب بنما غدا الأحد، بينما ظل منتخب تونس دون رصيد من النقاط، إذ كان قد خسر مباراته الأولى أمام إنجلترا 2-1.