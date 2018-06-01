توجيهات رئاسية باعتماد مليار ريال لمحافظة حضرموت بصورة عاجلة

السبت 23 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، باعتماد مبلغ مليار ريال وبصورة عاجلة لتخفيف أضرار السيول والإعصار التي طالت محافظة حضرموت مؤخرا وبصورة أولية حتى تنتهي اللجنة الوزارية لتقييم الإضرار من رفع نتائج تقريرها.

جاء ذلك خلال استقباله صباح ،اليوم السبت 23يونيو/حزيران2018، لمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد دغر وذلك حسب ما جاء بوكالة سبأ الرسمية .

واستمع الرئيس من المحافظ البحسني الى واقع المحافظة والتحولات التنموية والخدمية الجارية فيها واحتياجات المحافظة في قطاعات أخرى والتغلب على أضرار الأمطار والسيول التي طالت الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة.