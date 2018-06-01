الفريق علي محسن يلتقي باللواء هاشم الاحمر .. تفاصيل لقاء حسم قادم

السبت 23 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - صنعاء

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قدم اليوم قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هاشم الاحمر كافة احتياجات المنطقة لاستكمال عمليات الحسم العسكري الى نأئب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الاحمر كما قدم تقريرا عن الانجاز العسكري والتقدم الذي احرزه الجيش الوطني في الجبهات .

جاء هذا خلال لقاء عقده. نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم السبت، اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة.

وفي الاجتماع الذي حضره المفتش العام للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء الركن عادل القميري ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر وقادة الوحدات والألوية في المنطقة،هنأ نائب الرئيس القادة والمقاتلين الأبطال بعيد الفطر المبارك والانتصارات التي يحققها الجيش في مختلف الجبهات.

واطلع نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية وجهود استكمال التحرير وأوضاع الوحدات العسكرية، مشيداً بالملاحم التي يسطرها أبطال الجيش بدعم الأشقاء في التحالف والانتصارات التي يحرزونها في سبيل استكمال التحرير. وأكد نائب رئيس الجمهورية بأنه لا خيار أمامنا سوى دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن ولا يوجد خيار آخر غيره وأنه لاعزة لليمنيين إلا باستعادة دولتهم وشرعيتهم وإنهاء الانقلاب. وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتنفيذ الخطط واستكمال تنفيذ المهام العسكرية والجاهزية القتالية، مثمناً تثميناً عالياً الدعم العسكري واللوجستي والإغاثي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.