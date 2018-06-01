عناصر «ابو العباس» يقطعون الطريق الرابط بين تعز وعدن ومئات المركبات عالقة

السبت 23 يونيو-حزيران 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر امنية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم السبت 23يونيو /حزيران 2018م ان افرادا من كتائب ابو العباس المتمردة قطعت الطريق الرابط بين تعز وعدن.

وذكرت المصادر لموقع مأرب برس الاخباري ان «افراد نقطة الهنجر بالضباب غرب تعز التابعة لكتائب ابي العباس اللواء 35 قطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة تعز التربة مع عدن منذ صباح اليوم السبت».

واشارت الى انتشار المسلحين في التباب المطلة على الطريق ومنع دخول او خروج مئات المركبات التي اصبحت عالقة.

واوضحت مصادرنا بأن هذا الاجراء من قبل كتائب ابو العباس يأتي بحجة المطالبة برواتبهم .