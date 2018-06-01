راموس يحتفل بخروج صلاح من كأس العالم  

السبت 23 يونيو-حزيران 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أبدى قائد المنتخب الاسباني سيرخيو راموس ونجم دفاع ريال مدريد سعادة في الخروج السريع للمنتخب المصري ونجمه محمد صلاح من الدور الأول لكأس العالم.

وعقب خسارة المنتخب المصري أمام مضيف البطولة منتخب روسيا ظهرت اعجابات سيرخيو راموس بصور خروج المنتخب المصري عقب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتتواصل الأزمة بين راموس وصلاح بعدما تسبب الأول في إصابة النجم المصري خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به ريال مدريد مما خلف تعليقات مصرية غاضبة ضد راموس.

يذكر أن منتخب مصر قد فشل في حصد أي نقطة عقب خسارتيه أمام كل من أوروجواي وروسيا وتوديعه للبطولة رسميًا.