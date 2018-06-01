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وفد يمني يصل كوالالمبور للمشاركة في المؤتمر الدولي العربي الآسياني الثالث

السبت 23 يونيو-حزيران 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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وصل مساء يوم الجمعة 22يوينو/حزيران2018م، الى العاصمة الماليزية كوالالمبور وفد اليمن الرسمي برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي للمشاركة في المؤتمر الدولي العربي الآسياني الثالث حول التعليم العالي.

ويستمر المؤتمر الذي تنظمه الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية خلال الفترة من 25-26 من يونيو 2018م.

ويركز المؤتمر على قضايا قياس أداء الجامعات والجودة والتصنيف والحوكمة بغرض تبني آلية جديدة لتقويم الجامعات وترتيبها، والذي سيشارك فيه 66 دولة من رؤساء جامعات ووزراء من دول الآسيان والدول العربية، ويقوم على الإسهام في إثراء المؤتمر بالتوجهات الأكاديمية والرسمية الآسيوية باتجاه زيادة التعاون والتنسيق المُشترك مع الجانب العربي .

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، سيتم عقد العديد من اللقاءات مع بعض رؤساء الجامعات المشاركة من دول الآسيان والدول العربية وتوقيع اتفاقيات بين الجامعات الماليزية ومركز الدراسات العليا في جامعة تعز وكذلك تفقد وحل مشاكل الطلبة اليمنيين في ماليزيا.

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