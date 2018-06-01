شاب تركي يطلب الزواج من صديقته بطريقة فريدة

الجمعة 22 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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في لقطة رومانسية مفاجئة قام شاب تركي بطلب الزواج من صديقته بطريقة فريدة من نوعها بولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

دعا الشاب “حسن آشجي” صديقته ” يشيم باهجة لي” إلى مطعم على ضفاف نهر “مريج” ومن ثم فتح صيادو السمك وهم يمرون بالقارب من النهر لافتة يطلب فيها حسن الزواج من يشيم.

وعند رؤية يشيم اللافتة التي كتب عليها ” حبيبتي هل تقبلين الزواج مني؟”، يحملها الصيادون وهم بالقارب يمرون في النهر، استدارت إلى حسن لتتفاجئ بأنه يقدم إليها خاتما ويطلب منها أن تتزوجه.

ردت يشيم بالقبول على الزواج من حسن، وشكرته على الطريقة الرومانسية والمفاجئة الرائعة التي أعدها.