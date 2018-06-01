الفيفا يعاقب منتخب مصر

الجمعة 22 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعثة المنتخب المصري المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، بفرض عقوبة مالية على الاتحاد المصري بسبب رفض لاعبي منتخب "الفراعنة" الإدلاء بتصريحات إعلامية لشبكة "بي إن سبورتس".

جاءت عقوبة "فيفا" بعد شكوى الشبكة القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من رفض البعثة المصرية على مستوى اللاعبين والجهاز الفني والإداري، إجراء لقاءات مع قنوات الشبكة في منطقة "الميديا زون" خلال مباراة مصر والأوروغواي في أولى مواجهات بطولة كأس العالم الجارية حاليا في روسيا.

وعنّف هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، بسبب رفض اللاعبين التعامل مع الإعلام الحائز على الحقوق الحصرية، وطلب ضرورة تحديد هوية من سيتحدث لـشبكة "بي إن سبورتس"، عقب أداء مباراة روسيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

ويحاول أبوريدة إلغاء الغرامة المالية التي تردد داخل المعسكر المصري أنها تبلغ 100 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و800 ألف جنيه مصري، وقد ترتفع بسبب عدم إجراء حوارات أيضا من جانب المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى لاعبيه في التدريبات اليومية بالمونديال.