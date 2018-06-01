اردوغان: سوف تدفعون الثمن غاليا

الجمعة 22 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منفذي هجوم “سوروج” في ولاية شانلي أوروفة التركية بدفع الثمن غاليا

وقال الرئيس اردوغان خلال تجمع لانصاره في منطقة “مالتبيه” في مدينة اسطنبول :”سوف تدفع ثمن ما فعلته في “سوروج” غاليا٬ فالقاتل يحمل قطعة من قماش حزب العمال الكردستاني في الداخل الآن “في “اشارة الى رفع شعار بي كا كا الارهابي”.

واكد الرئيس اردوغان عزم بلاده على محاربة “بي كا كا” الارهابي قائلا٬ “ساقول بوضوح الان٬ نحن الان اكثر تصميما وارادة على قتالنا لحزب العمال الكردستاني”

وفي وقت سابق قتل اربعة اشخاص جراء هجوم مسلح استهدف أنصاراً لحزب “العدالة والتنمية” بقضاء سوروج في ولاية شانلي أوروفة التركية.

وقال بهاء الدين يلدز، رئيس فرع العدالة والتنمية في الولاية، إن مسلحين من أنصار “حزب الشعوب الديمقراطي” المعارض، شنّوا الهجوم.

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معقبا على الهجوم الارهابي إن القوات الأمنية والقضاء سيكشفان حتماً هوية المتورطين في الهجوم