صهر عبدالملك وتلميذ ايران رئيس الانقلابيين الجديد غير المطلوب لدى السعودية (مالا تعرفه عن مهدي المشاط)

الثلاثاء 24 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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لم يرد اسم مهدي المشاط ضمن قائمة الاربعين قياديا حوثيا مطلوبين لدى السعودية والتي جاء صالح الصماد في المرتبة الثانية بعد عبدالملك الحوثي.

وعيّنت جماعة الحوثي مهدي المشاط رئيسًا لما يسمى ”المجلس السياسي الأعلى”، بعد إعلان مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد في غارة جوية، الخميس الفائت، في مدينة الحديدة.

ووفقا للمعلومات القليلة عن الرجل فهو مهدي محمد حسين المشاط، ينحدر من محافظة صعدة – معقل جماعة الحوثي- عيّن في وقت سابق كعضو في “المجلس السياسي الأعلى”، وكان يعد الرجل الثاني بعد الصماد في الجناح السياسي للجماعة، إلى جانب عمله كمدير لمكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وجاء تعيينه في عضوية المجلس السياسي الأعلى في مايو/ أيار الماضي، خلفًا للقيادي الحوثي يوسف الفيشي بعد تفاقم الخلافات بين أجنحة الجماعة.

ويرتبط المشاط بزعيم الحوثيين بعلاقة مصاهرة، ويمثل خزنة أسرار زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وخلال السنوات الماضية كان حلقة الوصل بين الجناح السياسي والحوثي، وبعض التيارات داخل الجماعة، وهو ضمن الصف الأول فيها ممن تلقوا تدريبات مكثفة على يد خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

ورغم المعلومات الشحيحة التي يعرفها اليمنيون عنه، لكنهم يتذكرون أنه أحد القادة الميدانيين الذين خاضوا حروبًا ضد السلفيين في منطقة دماج بصعدة، قبل ترحيلهم منها في العام 2013.

وخلال مشاورات الكويت كان المشاط عضو وفد الحوثيين، وذكرت مصادر سياسية إن المشاط خلال مشاورات الكويت كانت تتلخص مهمته في نقل الأخبار ومستجدات المشاورات إلى زعيم الحوثيين وبعض القادة في حزب الله وإيران.

ويعد المشاط مع عبدالله الحاكم وعبدالكريم الحوثي ومحمد علي الحوثي، أقطاب الدائرة الضيقة لصنع القرار في جماعة الحوثي، في ما يخص التحركات العسكرية والتعيينات والتنقلات وإدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

واعتبر مراقبون ان تعيين مليشيا الحوثي مهدي المشاط رئيس لما يسمى المجلس السياسي خلفا لصالح الصماد خطأ استراتيجي وتعيينه يدل على عدم ثقة عبدالملك الحوثي بباقي قيادات الصف الاول لان المشاط من الجناح المتطرف وغير صالح للاستعمال السياسي وسيسرع بإنهيار المليشيا وتطور الخلافات الداخلية.