صلاح بين حاضره وماضيه

الثلاثاء 24 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- يورو اسبورت

عدد القراءات 166



شهد هذا الموسم تطوراً كبيراً في أداء المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول من خلال قدراته التهديفية أو مهاراته الفردية وكان ذلك لعدة أسباب منها الأسلوب الهجومي ليورغين كلوب إلى جانب وجود

أسفرت قرعة نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا عن مواجهة المصري محمد صلاح أمام روما الإيطالي فريقه السابق ولكن قبل هذه اللقاء كان يجب أن نستعرض الإختلاف بين أداء النجم العربي مع ليفربول مع ما قدمه مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

لا يمكن إغفال التطور الرهيب الذي شهده مستوى النجم المصري من خلال مهاراته التهديفية خاصة وأنه نجح كثيراً مع أسلوب كلوب الهجومي حيث تواجد بكثرة أمام مرمى الخصم إلى جانب وجود منظومة هجومية متفاهمة تتيح له توفير المساحات خاصة مع وجود فيرمينو المتحرك كثيراً إلى الخلف على عكس دور دزيكو في روما الذي كان يعتمد على التواجد داخل منطقة الجزاء بشكل أكبر ناهيك عن إعتماد الريدز على المرتدات في بعض الأحيان فقد تمكن محمد صلاح من تسجيل 3 أهداف في هذا الموسم فقط مع ليفربول من خلال هذا الأسلوب بينما لم يسجل سوى هدفين فقط في موسميه مع روما في الكالتشيو من خلال الكرات المرتدة.

خلق الفرص

لم يكن هناك تغيراً كبيراً في قدرة محمد صلاح في خلق الفرص وصناعة اللعب فقد صنع النجم العربي 17 هدفاً في موسميه التي خاضهم مع روما في الكالتشيو حيث كان متوسط صناعته للأهداف 0.26 في المباراة في حين كان متوسط خلقه للفرص كان 2.1 في المباراة بينما مع ليفربول انخفض متوسط خلقه للفرص إلى 1.77 ولكنه حافظ تقريباً على ذات متوسط صناعته للأهداف حيث صنع 9 أهداف في 33 مباراة في البريميرليغ وقد يكون ذلك مؤشراً إلى تحسن رؤية اللاعب وفعالية تمريراته.

أرقام وإحصائيات محمد صلاح مع روما



الأداء الفردي

يعتمد ليفربول تحت قيادة يورغين كلوب على الأداء الفردي في بعض الأحيان كحلول هجومية مهمة في حال فشل الفريق بأسلوب الضغط في الوصول إلى المرمى وهذا الأمر كان له تأثيراً إيجابياً في قدرات محمد صلاح في المراوغة فقد كان متوسط مراوغات اللاعب في روما 1.4 في المباراة بينما ارتفع هذا الرقم في البريميرليغ مع الريدز إلى 2.3 في المباراة وكذلك لا يمكن إغفال حقيقة أن معظم الأندية الإيطالية تعتمد على الأساليب الدفاعية مما قد يصعب مهمة المراوغة على اللاعبين.

أرقام وإحصائيات محمد صلاح مع ليفربول



الأداء الدفاعي

كان هنا الإنخفاض الأكبر في مستوى محمد صلاح فقد حرره أسلوب كلوب الهجومي من تأدية مهامه الدفاعية وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال أرقام اللاعب دفاعياً حيث انخفض متوسط تدخلاته الصحيحة من 0.7 في المباراة إلى 0.3 وكذلك انخفض متوسط الإعتراضات من 0.4 إلى 0.2 في المباراة.