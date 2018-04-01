شاهد تصوير جوي وأرضى للحظة استهداف سيارة القيادي الحوثي الصماد – فيديو

الثلاثاء 24 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 222

بث لتحالف العربي مقاطع توثيقة لعملية أستهداف المطلوب رقم 2 في قوائم المطلوبين ,حيث أظهر مقطع فيديو للحظة استهداف سيارة رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" للحوثيين، صالح الصماد بغارة للتحالف العربي يوم الخميس الماضي بمحافظة الحديدة غرب اليمن أسفرت عن مقتله مع مرافقيه.

وأكدت مليشيات الحوثي الانقلابية مقتل الصماد البالغ من العمر 39 عاما، بثلاث غارات شنتها طائرات التحالف بالحديدة وتكتمت على مقتله حتى اليوم الاثنين.

ويعتبر الصماد المطلوب رقم 2 على قائمة السعودية التي أعلنتها قبل فترة ورصدت لمن يدلي بمعلومات عنه مبلغ 20 مليون دولار.