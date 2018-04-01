شاهد تصوير جوي وأرضى للحظة استهداف سيارة القيادي الحوثي الصماد – فيديو فكرة صينية مجنونة تربح 3 مليارات دولار ارتفاع قياسي لأسعار النفط لهذا السبب اسرائيل تهدد باغتيال زعيم عربي عميل لها تعرف على القيادات العسكرية التي لقيت مصرعها مع مع الصماد بالحديدة بعد مقتل الصماد.. هذا ماتقوم به ميليشيات الحوثي بصنعاء هكذا علقت الحكومة اليمنية على مقتل الصماد ميليشيات الحوثي تعتقل من يرفض العمل الاستخباراتي تعرف على شرط الحكومة اليمنية مقابل العودة للمفاوضات مع الانقلابيين ويلات الحرب تلاحق جرحى اليمن بالخارج
بث لتحالف العربي مقاطع توثيقة لعملية أستهداف المطلوب رقم 2 في قوائم المطلوبين ,حيث أظهر مقطع فيديو للحظة استهداف سيارة رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" للحوثيين، صالح الصماد بغارة للتحالف العربي يوم الخميس الماضي بمحافظة الحديدة غرب اليمن أسفرت عن مقتله مع مرافقيه.
وأكدت مليشيات الحوثي الانقلابية مقتل الصماد البالغ من العمر 39 عاما، بثلاث غارات شنتها طائرات التحالف بالحديدة وتكتمت على مقتله حتى اليوم الاثنين.
ويعتبر الصماد المطلوب رقم 2 على قائمة السعودية التي أعلنتها قبل فترة ورصدت لمن يدلي بمعلومات عنه مبلغ 20 مليون دولار.