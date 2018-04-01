تعرف على القيادات العسكرية التي لقيت مصرعها مع مع الصماد بالحديدة

الثلاثاء 24 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أكدت وسائل إعلام تابعة لدول التحالف العربي مقتل قياديين اثنين من كبار قيادات الحوثي مع رئيس مجلسهم السياسي صالح الصماد في قصف جوي للتحالف بمحافظة الحديدة غرب اليمن يوم الخميس الماضي.

وقالت قناة الإخبارية السعودية أن إن القيادي فارس مناع تاجر السلاح الشهير كان ضمن مرافقي الصماد .

فيما قالت وسائل أخرى أن نائب رئيس هيئة الأركان المعيَّن من قبل ميليشيات الحوثي اللواء علي الموشكي، قتل أيضا ضمن الغارة الجوية التي قُتل فيها الصماد.

وجاء اسم الموشكي في المرتبة الـ35 في قائمة الـ40 إرهابيًّا حوثيًّا التي أعلن عنها التحالف العام الماضي، حيث تم رصد مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكانه.

لكن حتى اللحظة لم يتسنى لمأرب برس التأكد من صحة المعلومات التي أورتها تلك الجهات ولم يصدر تأكيد من قبل الحوثيين .

فيما جاء اسم فارس مناع أيضا ضمن القائمة الاربعينية التي أصدرتها قيادة التحالف، في المرتبة الـ27، ورصدت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه.