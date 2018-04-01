بعد مقتل الصماد.. هذا ماتقوم به ميليشيات الحوثي بصنعاء

الثلاثاء 24 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت مصادر متعددة في اليمن، الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تعيش حال استنفار وطوارئ بعد ساعات من الإعلان عن مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد، مع قادة آخرين، في غارات للتحالف.

وبحسب قناة سكاي نيوز فقد شهدت العاصمة صنعاء، منذ مساء الاثنين انتشارا واسعا لمسلحي الحوثي عقب إعلان مقتل الصماد.

وقالت مصادر محلية إن مسلحي الميليشيا الإيرانية انتشروا في أحياء عدة شمالي العاصمة صنعاء، وأطلقوا عبر مكبرات الصوت "تحذيرات من الفتنة".

ونشرت الميليشيات مسلحين ونصبت نقاط تفتيش في عدد من أحياء العاصمة منها: المطار والجراف والحصبة ودارس، وهي تعَدّ معقلا للحوثيين في صنعاء.

وأكد سكان أن النقاط الأمنية الجديدة للحوثيين طلبت من المارة إبراز هوياتهم، وسط إجراءات وُصِفت بالمشددة.