ميليشيات الحوثي تعتقل من يرفض العمل الاستخباراتي

الثلاثاء 24 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 383

شنت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات في صنعاء طالت العشرات من وجهاء ومسوؤلي الحارات.

وذكرت مصادر يمنية أن الانقلابيين اعتقلوا خمسة وأربعين من أحياء متفرقة بصنعاء بذريعة مخالفتهم لتوجيهات أصدرتها لهم مطلع الشهر الجاري، وعدم قيامهم بمهمة استخباراتية تعمل على رصد كافة العسكريين المتواجدين في منازلهم في نطاق حاراتهم في محاولة لاستقطابهم وإدخالهم في "دوراتها الطائفية" ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال. وأشارت المصادر إلى إن الحوثيين اعتقلوا عقال الحارات واقتادتهم إلى سجن الأمن السياسي. وتسعى ميليشيات الحوثي إلى استقطاب العسكريين من خلال عقال الحارات وكانت الميليشيات قررت صرف مادة غاز الطبخ المنزلي الذي تشهد صنعاء أزمة خانقة بسبب انعدامه إلا عبر عقال الحارات، من أجل استخدامهم في رفع كشوفات بأسماء كل الساكنين في الحارات.