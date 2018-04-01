ميليشيات الحوثي تعتقل من يرفض العمل الاستخباراتي

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شنت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات في صنعاء طالت العشرات من وجهاء ومسوؤلي الحارات.
وذكرت مصادر يمنية أن الانقلابيين اعتقلوا خمسة وأربعين من أحياء متفرقة بصنعاء بذريعة مخالفتهم لتوجيهات أصدرتها لهم مطلع الشهر الجاري، وعدم قيامهم بمهمة استخباراتية تعمل على رصد كافة العسكريين المتواجدين في منازلهم في نطاق حاراتهم في محاولة لاستقطابهم وإدخالهم في "دوراتها الطائفية" ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال. وأشارت المصادر إلى إن الحوثيين اعتقلوا عقال الحارات واقتادتهم إلى سجن الأمن السياسي. وتسعى ميليشيات الحوثي إلى استقطاب العسكريين من خلال عقال الحارات وكانت الميليشيات قررت صرف مادة غاز الطبخ المنزلي الذي تشهد صنعاء أزمة خانقة بسبب انعدامه إلا عبر عقال الحارات، من أجل استخدامهم في رفع كشوفات بأسماء كل الساكنين في الحارات.