روسيا تحجب خدمات لـ”غوغل”

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أعلنت هيئة فدرالية روسية حجب بعض خدمات شركة “غوغل” في البلاد بسبب “انتهاك الشركة” لحظر تطبيق تيليغرام الذي فرضته السلطات مؤخرًا.
وقالت الهيئة الفدرالية لتنظيم الاتصالات (Roscomnadzor)، إن “غوغل لم تلب مطالب الهيئة وانتهكت الحظر المفروض على تيليغرام”، دون مزيد من التوضيح، حسبما أفادت اليوم الإثنين صحيفة “ذا موسكو تايمز” الروسية (خاصة).
من جهتها، أوضحت شركة غوغل، أنها تلقت بلاغات عن تعطل بعض خدماتها في روسيا.
وقالت في تغريدة على تويتر “نحن على دراية بأن بعض مستخدمينا في روسيا لم يتمكنوا من الوصول لبعض خدمات الشركة، ونحقق في تلك التقارير”.
وقضت محكمة روسية، في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري، بحجب تطبيق المراسلات “تيليغرام” في البلاد، على خلفية رفض مسؤولي التطبيق تسليم مفاتيح تشفير مراسلات مستخدميه إلى جهاز الأمن الفيدرالي.