الكشف عن أسماء 2 من أبرز قيادات جماعة الحوثي قتلو برفقة ”الصماد“ و ”مأرب برس“ ينشر فيديو للحظة استهدافهم

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أعلنت مصادر سعودية، مساء اليوم الاثنين 23 أبريل/نيسان 2018م، عن مقتل 2 من كبار قيادات جماعة الحوثي، كانوا برفقة رئيس ”المجلس السياسي الأعلى“ صالح الصماد الذي قتل إثر غارة جوية لمقاتلات التخالف في محافظة الحديدة.

وقالت قناة ”الإخبارية“ السعودية ان القيادي الحوثي وتاجر السلاح الشهير ‎فارس مناع قتل مع ‎القيادي صالح الصماد.

كما أكدت القناة، ايضا مقتل نائب رئيس هيئة الأركان المعين من قبل الحوثيين اللواء علي الموشكي في الضربة الجوية التي استهدفت صالح الصماد.

ونشرت وسائل إعلام سعودية فيديو، قالت إنه للحظة قصف سيارته بطيران التحالف، وقالت إنه المطلوب رقم 2 بعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

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وعقب إعلان مقتل ”الصماد“، أعلنت الجماعة تعيين مدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط رئيسا لـ”المجلس السياسي“، خلفا للصماد.

واحتوى البيان الذى نعى فيه ”المجلس السياسي الأعلى“ في اليمن، مقتل قائده صالح الصماد، على مفاجأة بشأن توقيت الإعلان، حيث أشار الى أن الصماد قتل ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف، مع أن قناة "المسيرة" كانت قد نشرت مشاهد من زيارته إلى ورش للتصنيع العسكري، يوم الأحد، 22 أبريل/ نيسان، ما يعني أن الصماد كان مقتولا في وقت عرض الفيديو على القناة.