عاجل: الإعلان عن مقتل 3 من قيادات جماعة الحوثي وأسر آخر ”أسماء“

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين 23 أبريل/نيسان 2018م، مقتل ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي، وأسر آخر في جبهة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، إن القيادي ”ابو عماد الحمزي“ (مشرف رادع سابقا) والقيادي “ابو حمزة الرازحي” والقيادي ”محمد مطهر العزاني“، لقوا مصرعهم، اليوم الاثنين، في جبهة قانية مع عدد من مرافقيهم.

كما أكد الموقع أسر القيادي الحوثي المدعو ”ابو حسين العربجي“ مع عدد من مرافقيه، في الجبهة ذاتها.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية ما بين منطقتي ”قانية والوهبية“ باتجاه منطقة ”عفار“ بمحافظة البيضاء.

وبدورها، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للمليشيا الانقلابية في موقع السمر بمنطقة الجماجم بمديرية الزاهر بآل حميقان.

كما استهدفت مقاتلات التحالف دبابة تابعة للميليشيات الحوثية المتمركزة في موقع الجماجم بمديرية الزاهر.