القيادي المؤتمري ”أبو بكر القربي“ يتحدى القيادي المؤتمري ”حسين حازب“.. ”رد على سؤالي ان كنت شجاعا“

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وجه القيادي المؤتمري البارز أبو بكر القربي (وزير الخارجية سابقا)، تحديا للقيادي المؤتمري الشيخ حسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلابيين.
وطالب ”القربي“ في رده على تغريدة لـ”حازب“ تابعها ”مأرب برس“، بـ”إعلان موقفه من نجل شقيق الرئيس السابق طارق صالح، الذي يقود معارك ضد الحوثيين في الساحل الغربي“.
وقال القربي في رده: ”سؤال ياشيخ في سياق حديثك للامانه، هل طارق صالح مع وطنه او ضد وطنه؟ بشجاعتك الادبية ارجو ان تجيب على السؤال“.
ويأتي تحدي ”القربي“ ردا على تغريدة لـ”حازب“، قال فيها: ”بعدثلاثه أعوام من العدوان والحصار على اليمن
وقتل النساء والأطفال حتى في الاعراس، لم يعد امام اليمني اَي خيارات
يختفي خلفها عدا خيارين فقط:
إما مع وطنه وقومه
او ضد وطنه وقومه“.
وأضاف: ”فحيث كل واحد الان هو خياره، والمعتدي نفسه يعرف ذلك ويكتبه في مذكراته اليومية ورب الكعبة“.