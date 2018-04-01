نائب الرئيس يؤكد على أولوية حماية المدنيين في العمليات الجيش والأمن

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أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بأن أجهزة الجيش والأمن تحرص كل الحرص قبل تنفيذ عمليات ضد عناصر التخريب والإرهاب على تجنيب المدنيين أي أضرار جانبية.
كما أكد بان اجهزة الجيش والأمن تضع من أولويات اعتبارها سلامة وحماية المدنيين.
و جدد إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية التي استهدفت رئيس وفد الصليب الأحمر إلى تعز حنا لحود، مقدماً التعازي والمواساة لقيادة لبنان وشعبه ولمنظمة الصليب الأحمر ولكل العاملين في الحقل الإنساني.
وقال نائب الرئيس: "جريمة اغتيال حنا لحود جريمة بشعة نالت من شخص طالما سخر وقته وجهده في سبيل خدمة الإنسانية، واغتياله هو قتل للضمير وللعمل الإنساني ومحاولة لمضاعفة معاناة أبناء تعز".
وأكد الفريق محسن صدور التوجيهات اللازمة للأجهزة المختصة بملاحقة مرتكبي الجريمة وإلقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم الرادع، واليقظة المستمرة لإفشال هذا المشروع الإرهابي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، وفد منظمة حماية المدنيين في النزاعات "سيفيك" الدولية واستمع إلى مختصر عن مهام ومشاريع المنظمة والبرامج التي تقدمها في مجال اختصاصها حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".